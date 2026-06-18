Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté vyrazili do kempů: dětem i rodičům radí, jak bezpečně zvládnout léto
Preventisté upozorňovali na rizika u vody, ochranu majetku i odpovědné chování dětí a mládeže.
S příchodem letních měsíců a slunečného počasí znovu ožívají letní rekreační zařízení a kempy. Policejní preventisté proto vyrážejí přímo do těchto středisek, kde návštěvníkům poskytují cenné rady ohledně zabezpečení jejich majetku a upozorňují na rizika spojená s návštěvou koupališť a jiných vodních ploch a toků, to platí především pro tu nejzranitelnější skupinu a tou jsou děti.
Policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje navštívili ve středu 17. června oblíbený rodinný kemp Sedmihorky u Turnova. I když letní prázdniny ještě nezapočaly, byl již plný dětí díky školním výletům, které pro ně zorganizovaly jejich školy. Na základě tohoto si mohli preventisté se žáky základních škol popovídat a upozornit je na nástrahy, které se týkají přímo jich. Skákání do neznámých vod, přeceňování sil, ohleduplnost vůči ostatním, to vše bylo tématem. Zároveň se ještě dozvěděli, jak si zabezpečit svůj majetek a jak se chovat v přírodě a na veřejně přístupných místech. Vzhledem k jejich věku, přišla krátká přednáška týkající se trestní odpovědnosti mladistvých velmi vhod.
Poté co školáci vyrazili na výlety do přírody, policisté pokračovali v předávání cenných informací dalším návštěvníkům kempu. Jedná se především o zabezpečení jízdních kol, peněz, dokladů a mobilních telefonů, kdy zloději dokážou využít každé příležitosti a ani plný kemp a sousedi v okolí nejsou zárukou bezpečí. Rodiče malých dětí byli upozorněni, aby své ratolesti nespouštěli z dohledu, a to především v okolí vody a ve vodě. Policisté jim doporučili vhodné plavecké pomůcky a při jízdě na kole nebo odrážedle zdůraznili používaní cyklistické přilby.
nprap. Libor Barták
18. června 2026