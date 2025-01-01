Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté vyjížděli v pondělí večer k výtržnosti a rvačce v Děčíně – Podmoklech
Kriminalisté nyní obvinili pět osob.
V pondělí 18. srpna, krátce před 19:30 hod. vyjížděli děčínští policisté k nahlášené potyčce do Děčína 4, na ulici Podmokelská, kde podle prvotních informací docházelo nejprve k verbálnímu a následně fyzickému střetu několika osob. Policisté, společně se strážníky Městské policie Děčín po příjezdu na místo učinili opatření ke zklidnění situace, protože se na místě shromáždilo postupně zhruba dvacet osob. Při výtržnosti a rvačce došlo ke zranění čtyř osob, dvě osoby byly zdravotnickou záchrannou službou převezeny k vyšetření do nemocnice.
Případ si následně převzali děčínští kriminalisté. V těchto dnech zahájili trestní stíhání čtyř dospělých a jedné mladistvé osoby. Čtyři dospělé obvinili z přečinů výtržnictví a rvačky a jednu mladistvou osobu z provinění výtržnictví a rvačky.
V případě uznání viny u soudu hrozí dospělým obviněným trest odnětí svobody až na dva roky a mladistvé obviněné osobě trest poloviční, jelikož v případě odsouzení se mladistvým ukládá poloviční trestní sazba (trestní opatření).
Děčín 20. srpna 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje