Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté vyjeli na oznámení vloupání do domu
Narazili na vězně na útěku, ten se dal na útěk, ale měl smůlu.
Policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné vyjížděli včera po 19:00 hodině na oznámení vloupání do jednoho objektu v rekonstrukci v Českýc Budějovicích. Oznamovatel uvedl, že se mu někdo vloupal do rodinného domu, vidí vypáčené dveře, ale dovnitř nevstupoval. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že neznámý pachatel vnikl do garáže, která je součástí domu, a odcizil odtud televizior. Poté se dostal za použití násií i do obytné části domu a odnesl si odtud dvě krabičky cigaret. Celková škoda, kterou neznámý pachatel poškozením a krádeží způsobil, přesáhla částku 5 000 korun.
Policisté si během důkladného ohledání místa činu povšimli muže, který se pohyboval v blízkosti domu. Ten, když zjistil, že ho hlídka vidí, se pokusil utéct. Policisté ho ihned zadrželi. Jednalo se o muže (nar. 1996). Policisté zjistili, že se jedná o vězně na útěku. Tento muž byl zařazen k výkonu trestu odnětí svobody do věznice na Brněnsku. Počátkem dubna však svévolně opustil externí pracoviště v Brně, odkud ve vězeňském oblečení utekl. Teď skončil v rukách policistů, kteří jej eskortovali do českobudějovické věznice.
Policisté budou na případu nadále intenzivně pracovat. Pokud se jim podaří zjistit osobu pachatele, pak mu hrozí za trestný čin krádeže a porušování domovní svobody trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
14. července 2026