Policisté vyhmátli zloděje těsně po činu
Sdělili mu obvinění za sebeukájení a krádež.
V uplynulých dnech přijali policisté z Obvodního oddělení policie Louny oznámení o vykradeném autě, které nebylo uzamčeno několik dní v jedné z lounských ulic. Právě toho využil tou dobou neznámý pachatel a v Mercedesu si jako v samoobslužné prodejně vybral, co si vezme. Nakonec vozidlo i poškodil a s odcizenými předměty v hodnotě zhruba 20 tisíc korun odešel.
Hlídka společně s kriminalistickým technikem zajistila stopy a vyslechla osoby v blízkém okolí. Po skončení veškerých úkonů na místě se vydali k další evidenci na svou služebnu. Nicméně zkřížili cestu osmačtyřicetiletému muži, který měl na sobě módní doplňky, jenž odpovídaly popisu ukradených věcí. V momentě, kdy jej s touto informací strážci zákona konfrontovali, se ke krádeži doznal.
Recidivista hrál roli i v jiných případech, a tak si v následujících dnech od kriminalistů vyslechl sdělení obvinění nejen za krádež, ale i za tři skutky výtržnictví. To mu bylo sděleno, jelikož se měl sebeukájet na třech různých frekventovaných místech v Lounech. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na 3 léta.
