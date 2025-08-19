Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté vyhmátli zloděje těsně po činu

Sdělili mu obvinění za sebeukájení a krádež. 

 V uplynulých dnech přijali policisté z Obvodního oddělení policie Louny oznámení o vykradeném autě, které nebylo uzamčeno několik dní v jedné z lounských ulic. Právě toho využil tou dobou neznámý pachatel a v Mercedesu si jako v samoobslužné prodejně vybral, co si vezme. Nakonec vozidlo i poškodil a s odcizenými předměty v hodnotě zhruba 20 tisíc korun odešel.

 Hlídka společně s kriminalistickým technikem zajistila stopy a vyslechla osoby v blízkém okolí. Po skončení veškerých úkonů na místě se vydali k další evidenci na svou služebnu. Nicméně zkřížili cestu osmačtyřicetiletému muži, který měl na sobě módní doplňky, jenž odpovídaly popisu ukradených věcí. V momentě, kdy jej s touto informací strážci zákona konfrontovali, se ke krádeži doznal.

 Recidivista hrál roli i v jiných případech, a tak si v následujících dnech od kriminalistů vyslechl sdělení obvinění nejen za krádež, ale i za tři skutky výtržnictví. To mu bylo sděleno, jelikož se měl sebeukájet na třech různých frekventovaných místech v Lounech. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na 3 léta.

19. srpna 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

