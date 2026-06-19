Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté ve volnu zadrželi muže se zákazem řízení
Ten nesmí usednout za volant až do roku 2027.
Policisté jsou ve střehu i v době osobního volna. O tom svědčí případ, který stal včera na Bílinsku. Dvojice policistů jela v době osobního volna ve svém vozidle po Bílině. V tu chvíli kolem nich projelo auto, které řídil muž, o němž policisté věděli, že má uložen zákaz řízení všech motorových vozidel. Ti samí policisté totiž muže kvůli jeho protiprávnímu jednání v minulosti řešili. Policisté v civilu se za auto tzv. pověsili a kontaktovali své kolegy. Po telefonu je naváděli, kudy vozidlo jede. Řidič však v nevědomosti zaparkoval u domu. Policisté poté prokázali svou příslušnost a počkali s mužem na příjezd uniformovaných kolegů. Ti lustrací zjistili, že řidič má opravdu zákaz řízení a to až do roku 2027. Ve zkráceném přípravném řízení mu následně sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
19. června 2026
por. Bc .Ilona Gazdošová
tisková mluvčí