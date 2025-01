Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté ve ski areálech

CHOMUTOVSKO - V Ústeckém kraji řeší policisté nejvíc problémů s neukázněnými návštěvníky areálu na Klínovci.

Nejen zimní radovánky sebou očima policistů přináší návštěvy lyžařských areálů. Policejní hlídky tato místa samozřejmě navštěvují z jiného důvodu. Jednou z našich hlavních priorit je totiž dohlížet na bezpečnost a plynulost dopravy, která je v těchto exponovaných oblastech často komplikována nevhodným chováním řidičů.

Zejména na Klínovci, nejnavštěvovanějším lyžařském středisku Ústeckého kraje, se dlouhodobě potýkáme s problémem neukázněného parkování. Řidiči často nerespektují dopravní značení, parkují mimo vyhrazená místa, a tím výrazně komplikují místní dopravu. Tento problém nejen narušuje plynulost provozu, ale může také bránit průjezdu záchranných složek a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.

Proto především ve dnech, kdy je na Klínovci velmi vysoká návštěvnost, dohlíží na chování řidičů přítomní policisté. Těm, kteří poruší pravidla silničního provozu, hrozí finanční postih v podobě pokuty až do výše dvou tisíc korun na místě. V závažnějších případech může být přestupek řešen ve správním řízení, kde pokuta může dosáhnout až pěti tisíc. Kromě toho lze vozidlo, které výrazně brání provozu, odtáhnout na náklady jeho majitele. Přestože řadu situací policisté řeší domluvou, byli v aktuální zimní sezóně za přestupky spočívající v parkování na zakázaných místech potrestány desítky řidičů uložením pokuty.

Apelujeme tedy na všechny návštěvníky lyžařských areálů, aby dbali na dopravní značení, parkovali pouze na vyhrazených místech a respektovali pokyny policistů a místního personálu. Dodržováním pravidel přispějí k bezpečnější a plynulejší dopravní situaci a přispějí tím k příjemnějšímu zážitku pro všechny návštěvníky.

Policisté v Ústeckém kraji dohlíží především na bezpečnost dopravy kromě Klínovce také v dalších lyžařských areálech regionu a v této činnosti budou pokračovat v průběhu celé zimní sezóny.

Nejen pokuta či nehoda však může znepříjemnit plánovanou „lyžovačku“. Sportovní vybavení by lidé neměli nechávat zcela bez dozoru a jakéhokoli zabezpečení. Pokud jde o areál na Klínovci, přijali jsme v této sezóně už několik oznámení o krádežích lyží či snowboardu přímo v prostoru lyžařského střediska. K první krádeži došlo před koncem roku, k dalším dvěma pak v minulém týdnu. Neznámý pachatel (či pachatelé) využil toho, že návštěvníci areálu se šli občerstvit do baru na sjezdovce „Dámská“ a uložili si lyže nebo snowboard do venkovního stojanu (případně položili na zem) před objektem. Své vybavení neměli nijak zabezpečené a samozřejmě ho nikdo nehlídal. To se jim bohužel vymstilo. Celkem takto bylo již odcizeno šest párů lyží a jeden snowboard v souhrnné hodnotě několik desítek tisíc korun.

V návaznosti na tyto krádeže policisté zavádějí opatření ve formě skrytých hlídek a současně apelují na návštěvníky, aby sportovní vybavení nenechávali volně odložené zcela bez dozoru.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 22. ledna 2025

