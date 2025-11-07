Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté varují před internetovými podvody
Legendy i falešné investice dál fungují.
Policisté v uplynulých dnech řeší další případy internetových podvodů, které občany připravily o desítky tisíc korun. V jednom z nich pachatelé zneužili známou legendu syn/dcera s rozbitým telefonem. V druhém případě šlo o podvodné investice a následné sjednání půjček na jméno poškozené.
V prvním případě byl poškozený muž kontaktován přes komunikační aplikaci WhatsApp údajným synem, který tvrdil, že má rozbitý telefon a potřebuje pomoc s úhradou několika plateb. Muž na žádosti reagoval a zaslal finanční prostředky v celkové výši téměř 140 tisíc korun. Následně zjistil, že se stal obětí podvodu.
Ve druhém případě neznámý muž kontaktoval poškozenou již v srpnu s nabídkou výhodných investic. Žena nejprve investovala částku okolo šesti tisíc korun, později však byla podvodníkem opakovaně kontaktována s žádostmi o doplnění osobních údajů – rodného čísla, e-mailu, údajů z občanského průkazu a kartičky pojištěnce. Všechny informace neznámému muži poskytla. V průběhu září pak podvodník ženu několikrát znovu oslovil s požadavky na potvrzení různých plateb, které vždy provedla. V říjnu zjistila, že na její jméno byly u různých společností sjednány dva úvěry bez jejího vědomí. Následně se obrátila na Policii České republiky. Škoda v tomto případě dosáhla také téměř 140 tisíc korun.
Policisté varují:
- Nikdy neposílejte peníze jen na základě zpráv v komunikačních aplikacích, i když pisatel tvrdí, že jde o člena rodiny
- Ověřte informaci jiným způsobem, zavolejte přímo
- Nesdělujte osobní údaje, kopie dokladů ani přihlašovací údaje neznámým osobám
- Nabídky výhodných investic od neznámých osob na internetu jsou velmi často podvodné
nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz
7. listopadu 2025