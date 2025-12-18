Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté varují pejskaře
Při venčení buďte opatrní, dávejte pozor na své psy.
V souvislosti s případem, který včera na obvodní oddělení Čtyři Dvory přišel oznámit majitel fenky křížence, vyzývají policisté k obezřetnosti při venčení vašich domácích mazlíčů.
Na policisty se obrátil muž s tím, že v ulici Bezdrevská venčil svoji fenu, když si všiml, že u jednoho panelového domu něco kouše. Okamžitě jí to z tlamy vyndal. Byl to nakrájený točený salám o průměru cca 2 cm. Další kus uzeniny, který ležel na zemi, muž sebral. Ihned vzal fenku k veterináři, který jí kvůli nastupujícím zdravotním obtížím ošetřil. Muž poté přijel na obvodní oddělení, kde vše oznámil s podezřením na otravu. Policistům předal i uzeninu, kterou na místě našel. Policisté následně při ohledání místa nalezli další kus točeného salámu s vloženou nezjištěnoou červenou pevnou látkou. Zda se jednalo skutečně o otrávenou návnadu, ukáže až výsledek znaleckého zkoumání. Případem se budou zabývat kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality. Ti řeší i případ, ke kterému došlo před měsícem, kdy po pozření otrávené návnady v Branišovském lese zemřel jiný pes.
Policisté upozorňují majitele psů, aby na ně při venčení dávali pozor. Zároveň vyzývají případné svědky, kteří by viděli cokoliv podezřelého, aby zavolali na linku 158. Děkujeme za spolupráci.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
18. prosince 2025