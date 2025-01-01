Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté v Rumburku vypátrali hledaného muže
Před policisty ujížděl, utíkal a schoval se ve křoví. Vyhýbal se nástupu do vězení.
Policisté z oddělení hlídkové služby v Rumburku ve středu 29. října v odpoledních hodinách vypátrali a zadrželi 33letého muže, který se vyhýbal nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Po muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání na základě soudního příkazu k dodání do výkonu trestu, který mu byl uložen za předchozí trestnou činnost.
Hledaný muž se policistům delší dobu úspěšně skrýval. Ve středu odpoledne však jeho útěk před nástupem do vězení skončil. Krátce před 16. hodinou si policisté, projíždějící služebním vozidlem po Rumburku, všimli osobního auta, které se rozhodli zastavit a zkontrolovat. Řidič však na výzvu k zastavení nereagoval, naopak po rozsvícení majáků a nápisu „STOP POLICIE“ začal ujíždět.
Policisté se ihned vydali za ním a zahájili pronásledování. Vozidlo zastavilo poblíž ulice Pražská, kde řidič z vozu vystoupil a pokusil se utéct. Následně se ukryl v hustém křoví. Policisté ho vyzvali, aby opustil svůj úkryt, a použili hrozbu namířenou střelnou zbraní. Hledaný muž však na výzvy nereagoval a dal se znovu na útěk. Hlídka ho po krátké době v křovinatém porostu vypátrala, dostihla a za použití donucovacích prostředků zadržela.
Provedená lustrace potvrdila, že se jedná o 33letého muže v celostátním pátrání. Po provedení nezbytných úkonů byl eskortován na policejní oddělení a následně převezen do věznice, kde nastoupil výkon trestu odnětí svobody.
Děčín 31. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje