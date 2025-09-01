Policie České republiky  

Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté v Plzni zachránili muže, který spadl do řeky

V úterý 26. srpna 2025 krátce před třetí hodinou odpoledne jsme přijali oznámení o muži, který spadl do řeky Radbuzy a vzhledem ke zdravotní indispozici se nedokázal vlastními silami dostat zpět na břeh. 

Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Jako první dorazila hlídka policistů z obvodního oddělení Plzeň-Bory, kteří muže vytáhli z vody a poskytli mu první pomoc. Starší muž byl ve vážném stavu. Nebyl schopen komunikovat, silně se třásl a přivolaný inspektor provozu zdravotnické záchranné služby vyhodnotil, že muž pravděpodobně prodělává cévní mozkovou příhodu. Následně si muže převzali záchranáři, kteří ho transportovali sanitním vozem k dalšímu ošetření do zdravotnického zařízení.

Díky pohotové reakci náhodného svědka, jenž okamžitě přivolal pomoc, a rychlému zásahu policistů se podařilo zachránit lidský život.

por. Michaela Raindlová
1. září 2025

