Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté v Plzni rychle zasáhli proti ozbrojenému muži
Napjatá situace se odehrála v pondělí 18. srpna v budově jedné plzeňské instituce. Policisté zde bleskovým zásahem zadrželi muže, který měl vyhrožovat újmou na zdraví a dokonce namířit pistoli na partnera své bývalé přítelkyně.
Podle dosud zjištěných skutečností se incident odehrál krátce poté, co muž v rozrušení opustil jednací místnost, kde probíhalo jednání s jeho bývalou přítelkyní. Muž následně na chodbě spatřil současného přítele své bývalé partnerky, kterého měl začít slovně urážet a vyhrožovat mu.
Tím to však neskončilo. Když muž a žena opustili budovu úřadu, měl podezřelý vytáhnout zbraň, natáhnout závěr a namířit ji na muže, kterému vyhrožoval zabitím. Poškozený okamžitě utekl zpět do budovy a přivolal policii. Podezřelý mezitím z místa utekl.
Na místo neprodleně dorazilo několik policejních hlídek i zásahová jednotka. Díky jejich rychlé reakci byl agresor do pár hodin zadržen a eskortován k dalším úkonům. Při zadržení měl podezřelý u sebe takzvanou kapslíkovou pistoli.
Policisté muži následně sdělili podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
21. srpna 2025