Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté v Plzni rychle zasáhli proti ozbrojenému muži

Napjatá situace se odehrála v pondělí 18. srpna v budově jedné plzeňské instituce. Policisté zde bleskovým zásahem zadrželi muže, který měl vyhrožovat újmou na zdraví a dokonce namířit pistoli na partnera své bývalé přítelkyně. 

Podle dosud zjištěných skutečností se incident odehrál krátce poté, co muž v rozrušení opustil jednací místnost, kde probíhalo jednání s jeho bývalou přítelkyní. Muž následně na chodbě spatřil současného přítele své bývalé partnerky, kterého měl začít slovně urážet a vyhrožovat mu.

Tím to však neskončilo. Když muž a žena opustili budovu úřadu, měl podezřelý vytáhnout zbraň, natáhnout závěr a namířit ji na muže, kterému vyhrožoval zabitím. Poškozený okamžitě utekl zpět do budovy a přivolal policii.  Podezřelý mezitím z místa utekl.

Na místo neprodleně dorazilo několik policejních hlídek i zásahová jednotka. Díky jejich rychlé reakci byl agresor do pár hodin zadržen a eskortován k dalším úkonům. Při zadržení měl podezřelý u sebe takzvanou kapslíkovou pistoli.

Policisté muži následně sdělili podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová
21. srpna 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 