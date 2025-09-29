Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté v Plzni pronásledovali dva řidiče, kteří ujížděli hlídkám
Plzeňští policisté se během několika dnů zabývali hned dvěma případy nebezpečné jízdy, kdy se řidiči pokusili ujet policejním hlídkám. V obou případech skončilo pronásledování zadržením řidičů, kteří navíc nebyli za volantem poprvé neoprávněně. Oba měli soudem uložený zákaz řízení a byli pod vlivem omamných a psychotropních látek.
K prvnímu případu došlo ve středu 24. září kolem půl dvanácté v noci v městské části Plzeň–Bory. Policisté ze speciální pořádkové jednotky chtěli v rámci běžného výkonu služby zastavit vozidlo značky VW Passat jedoucí po Sukově ulici. Řidič však na výzvy k zastavení nereagoval a začal ujíždět vysokou rychlostí směrem k náměstí Míru, následně přes Klatovskou třídu, Tyršův most a dále do ulice Zborovská. Jeho riskantní jízda skončila havárií, kdy najel s vozidlem do výkopu.
Z havarovaného vozidla vyběhla spolujezdkyně, která na výzvu policistů zastavila. Řidič se po nehodě pokusil z místa utéct, avšak hlídka ho dostihla a za použití donucovacích prostředků zadržela. Následně se ukázalo, že 37letý muž byl pod vlivem drog, měl platný zákaz řízení, byl v pátrání a navíc řídil odcizené vozidlo. Policejní inspektor z obvodního oddělení Plzeň Bory mu poté sdělil podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý muž skončil ve vazební věznici, kde si počká na rozsudek soudu.
Druhý incident se odehrál ve čtvrtek 25. září krátce před desátou hodinou večer v ulici U Borských kasáren. Policisté ze speciální pořádkové jednotky chtěli zastavit a zkontrolovat řidiče vozidla Peugeot, který však na výzvu nereagoval a začal hlídce ujíždět. Ani varovné světelné a zvukové signály s červeným nápisem STOP ho nepřiměly zastavit.
Řidič pokračoval vysokou rychlostí přes parkoviště nákupního centra do Sukovy ulice a dále do ulice Železná, kde ho policisté za použití donucovacích prostředků zadrželi. 41letý muž se následně podrobil orientačnímu testu, který prokázal pozitivní výsledek na amfetamin a metamfetamin. Dechová zkouška byla negativní. Policisté také zjistili, že má uložen platný zákaz řízení motorových vozidel. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a případ nadále prověřují.
por. Michaela Raindlová
29. září 2025