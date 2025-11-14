Policie České republiky  

English

 

Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté v Plzni pomohli zachránit ženu a psa z hořícího domu

Ve čtvrtek 13. listopadu 2025 v krátce po půl čtvrté odpoledne přijal operační důstojník na lince 158 oznámení od ženy, která nahlásila požár ve sklepním prostoru rodinného domu v plzeňské městské části Bukovec. Na místo byla okamžitě vyslána policejní hlídka obvodního oddělení Plzeň 4, jednotka Hasičského záchranného sboru a také posádka Zdravotnické záchranné služby. 

Policisté dorazili na místo jako první. Už z dálky byl patrný hustý černý dým stoupající z objektu. Po příjezdu hlídka zmonitorovala situaci a zjistila, že sklepní prostor je celý zasažen rozsáhlým požárem. Policisté si všimli několika propanbutanových lahví, které se nacházely přímo v prostoru hoření. Hrozilo tedy bezprostřední riziko exploze.

Hlídka okamžitě zahájila evakuaci přilehlého okolí a zároveň vstoupila do odemčeného domu. Ve druhém nadzemním podlaží nalezli tělesně hendikepovanou ženu a jejího psa. Vzhledem k tomu, že výtah, který měla hendikepovaná žena k dispozici, se nacházel v bezprostřední blízkosti hořícího sklepa, se policista rozhodl ženu bezpečně vynést v náručí. Jeho kolegyně následně vynesla z domu i pejska.

Po příjezdu hasičů bylo okamžitě zahájeno hašení a podařilo se zabránit rozšíření požáru do vyšších pater domu. Venku se dále nacházel také starší muž s ohořelými vlasy a zakouřeným obličejem, který uvedl, že si ve sklepě vařil brambory na propanbutanovém vařiči. Z důvodu vysoké teploty došlo k vytlačení vody z hrnce, lahev byla sice uhašena, ale ventil nebyl řádně dotažen. Následná nepozornost vedla k rozšíření požáru, který muž už nedokázal sám uhasit. Záchranáři jej ošetřili na místě.  Muž byl při vědomí a mimo přímé ohrožení života.

Škoda na zasaženém sklepním prostoru o rozloze přibližně 20 m² byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun.

Díky pohotové reakci policistů, kteří na místo dorazili jako první a neváhali okamžitě jednat, se podařilo včas evakuovat ohrožené osoby i zvíře. Společně s rychlou a sehranou spoluprací všech složek Integrovaného záchranného systému se tak předešlo možné tragédii.

por. Michaela Raindlová
14. listopadu 2025

