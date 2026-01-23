Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté v Plzni pátrají po majiteli nalezené hotovosti
Plzeňští policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po majiteli obálky s větším obnosem finanční hotovosti v cizí měně, která byla nalezena ve středu 21. ledna 2026 v odpoledních hodinách v plzeňské městské části Skvrňany.
Obálku s penězi na ulici nalezla poctivá žena, která ani na okamžik nezaváhala a ihned vše odevzdala policistům na obvodním oddělení Plzeň Skvrňany. Svým jednáním ukázala, že poctivost a zodpovědnost mají ve společnosti stále své místo, za což jí patří velké poděkování.
Policisté nyní pátrají po oprávněném majiteli nalezené hotovosti. Ten se může osobně dostavit na obvodní oddělení Policie České republiky Plzeň Skvrňany, Vejprnická 663, kde mu po prokázání vlastnictví budou peníze vráceny, případně může kontaktovat policii prostřednictvím tísňové linky 158.
Pokud jste v uvedené době na území městské části Skvrňany obálku s hotovostí ztratili, neváhejte se policistům ozvat.
por. Michaela Raindlová
23. ledna 2026