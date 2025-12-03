Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policisté v Ostrově kontrolovali chatové oblasti
Přítomným osobám radili, jak správně své chaty před zimou zabezpečit.
Zimní období je každoročně obdobím, kdy jsou zahrádkářské kolonie a chatové oblasti méně obývané. Mnozí majitelé chat a zahrad je i na několik měsíců zazimují a vrací se k nim až s příchodem jara. Právě proto je důležité věnovat dostatečnou pozornost správnému zazimování a zabezpečení majetku.
Policisté z Obvodního oddělení Ostrov se v uplynulých dnech zaměřili právě na kontroly zahrádkářských kolonií a chatových oblastí. Během akce zkontrolovali desítky objektů a zahrad, přičemž nezjistili žádné protiprávní jednání. Několika přítomným zahrádkářům či chatařům, kteří zrovna své objekty zabezpečovali, radili, jak správně svůj majetek zabezpečit. Policisté také odpovídali na nejrůznější dotazy týkající se právě zabezpečení svého majetku před příchodem zimního období.
Cílem těchto akcí je eliminovat a předcházet trestné činnosti související zejména s krádežemi vloupáním do obydlí a rekreačních objektů. Obdobné akce budou probíhat během celého zimního období.
A jak správně svou chatu či zahradu zabezpečit? Jde především o následující rady a opatření:
- Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, odolné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).
- Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).
- Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.
- Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.
- Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.
- Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí.
- Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut.
- Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.
- Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně policii.
nprap. Jan Bílek
3.12.2025