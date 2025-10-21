Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policisté v Karlovarském kraji si od kraje převzali šest záchranářských batohů
Využívat je budou prvosledové hlídky a velitelé policie.
V pondělí 20. října 2025 proběhlo slavnostní předání šesti záchranářských batohů Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje, které byly darovány Karlovarským krajem.
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje si záchranářské batohy od hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové převzal krajský ředitel policie plk. Mgr. Michal Šavrňa společně s karlovarskými policisty.
Šest plně vybavených záchranářských batohů pomůže policistům při zásazích, kde je nezbytné poskytnout okamžitou první pomoc a mohou tak výrazně přispět k záchraně lidských životů. Záchranářské batohy budou využívat prvosledové hlídky na Karlovarsku a Sokolovsku a také velitelé policie.
Každý z batohů je vybaven profesionálními zdravotnickými pomůckami, včetně izotermických fólií, tlakových obvazů, fixačních límců, hrudních krytí, popáleninových roušek, trauma nůžek a dalších nezbytností pro poskytování první pomoci. Celková hodnota daru činí téměř 180 tisíc korun.
„Práce prvosledových hlídek je velmi náročná, protože v krizových situacích často rozhodují vteřiny. Díky tomuto daru budeme schopni poskytnout občanům rychlejší a kvalitnější pomoc. Chtěl bych upřímně poděkovat Krajskému úřadu Karlovarského kraje za tento velmi cenný dar. Předané záchranářské batohy, vybavené kvalitními zdravotnickými pomůckami, budou pro naše hlídky velkým přínosem při poskytování první pomoci v krizových situacích. Vaše podpora přispívá k bezpečnosti v našem regionu a posiluje naši schopnost reagovat rychle a efektivně,“ uvedl krajský ředitel plk. Mgr. Michal Šavrňa.
Dar Karlovarského kraje tak posiluje spolupráci mezi Karlovarským krajem a Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje a zároveň zvyšuje připravenost policistů pomáhat občanům v situacích, kdy jde o vteřiny.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
21. 10. 2025