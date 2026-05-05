Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté v hradeckých lesích řešili nálezy munice z druhé světové války

Jak postupovat v případě nálezu? 

Policisté Královéhradeckého kraje se v uplynulých dnech zabývali několika nálezy historické munice na území Hradecka a Novobydžovska. K jednotlivým případům byly vždy neprodleně vyslány policejní hlídky a na místo byl přizván také policejní pyrotechnik.

V jednom z případů byla v lesním porostu na Hradecku nalezena dělostřelecká munice. Na místo vyjela hlídka obvodního oddělení Hradec Králové 3, která po zajištění prostoru přivolala policejního pyrotechnika. Ten potvrdil, že se jedná o leteckou pumu typu SD10. Munice byla následně převzata k odborné likvidaci.

Další případ policisté řešili v lesním prostoru u Nechanic na Královéhradecku, kde došlo k nálezu dvou kusů ručních granátů typu F-1. I v tomto případě byl na místo přivolán policejní pyrotechnik, který munici převzal k bezpečnému zničení.

Policisté se s nálezy munice z období druhé světové války setkávají v tomto regionu poměrně často, zejména při pohybu osob v lesních porostech, na polích nebo při terénních pracích, a proto znovu připomínáme veřejnosti základní pravidla bezpečného chování v případě nálezu podezřelého předmětu.

  • na předmět v žádném případě nesahejte a nemanipulujte s ním,
  • snažte se místo nálezu co nejpřesněji zapamatovat nebo si ho označit z bezpečné vzdálenosti,
  • místo opusťte a zabraňte ostatním osobám, aby se k nálezu přibližovaly,
  • ihned volejte linku 158 a vyčkejte dalších pokynů policistů.

por. Bc. Martina Jandová
5.5.2026

