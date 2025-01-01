Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Policisté v Havířově pomohli miminku
Běžný pracovní den policistů oddělení hlídkové služby územního odboru Karviná se proměnil v boj o záchranu života měsíčního miminka.
Ve středu 29. října před polednem byli policisté oddělení hlídkové služby vyslání do Havířova k řešení oznámené dopravní nehody na parkovišti. Během plnění prvotních úkonů na místě nehody k nim přiběhl muž s tím, že jeho dítě nedýchá a potřebuje pomoc. Policisté nemeškali, z vozidla popadli zdravotnický batoh a běželi k místu, kde čekala maminka s miminkem.
Policista Ladislav zkontroloval dýchací cesty, které se jevily čisté a průchozí. Podle instrukcí operátorky linky 155 začal nejprve s umělým dýcháním a posléze se srdeční masáží. Po chvíli miminko zareagovalo. Začalo pohybovat ústy, hlavou, prsty a začalo plakat. Dispečerka na sto padesát pětce přítomné ujistila, že teď už je situace v pořádku, ale každopádně k nim jede rychlá zdravotnická služba. Dle sdělení zdravotníků, kteří přijeli na místo, s největší pravděpodobností nedošlo k zástavě dechu, ovšem rychle poskytnutá pomoc byla na místě. Navíc situace, kdy dochází ke zdravotním komplikacím malých dětí, je velice stresující nejen pro rodiče a nejbližší okolí, ale také pro zachránce. Zdravotníci si následně dítě na místě převzali do péče a převezli do nemocnice ke kontrole.
Dlužno podotknout, že druhý policista Tomáš po celou dobu uklidňoval rozrušenou situaci a komunikoval s přítomnými osobami.
Rodiče posléze uvedli, že byli na procházce a miminko se v kočárku najednou přestalo hýbat a začalo rudnout. Otec tedy okamžitě běžel k policistům, které před chvíli míjeli.
Po této dramatické vsuvce se šťastným koncem se oba naši kolegové vrátili na místo dopravní nehody a pokračovali v řešení „ťukance“.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 3. 11. 2025