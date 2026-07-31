Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté v Hamru na Jezeře zadrželi zloděje z kempu
V úterý kradl, ve středu si vyslechl podezření z přečinu krádeže, ve čtvrtek za něj byl odsouzen.
V úterý 28. července odpoledne se šestačtyřicetiletý muž rozhodl navštívit Autokemp Hamr na Jezeře. Na tom by v tuto dobu nebylo nic neobvyklého, kdyby však během své návštěvy nezavítal do cizího stanu, ze kterého odcizil batoh s různým kempingovým vybavením, jako jsou například zavírací nože, svítilny, dalekohled, ale i parfém, sluchátka či reproduktor. Celkem se zmocnil věcí za bezmála 8 tisíc korun, se kterými ze stanu nepozorovaně odešel. Stan pro kempování byl uzavřen zipem a nebyl nikterak zabezpečen či střežen.
Policisté z obvodního oddělení Jablonné v Podještědí se ihned po oznámení události vydali propátrat okolí. Díky své pečlivé práci po chvíli úspěšně nalezli muže ukrytého a spícího v houští. Vedle něj se také nacházel batoh, odpovídající popisu majitele. Jakmile znaveného muže policisté oslovili a on se otočil, ihned poznali jim dobře „známou firmu“. Ač jim tvrdil, že batoh je jeho, policisty neošálil a provedli kontrolu obsahu. Domněnky se jim potvrdily. V batohu se nacházely veškeré odcizené předměty z kempu. Muže zadrželi a odcizené věci mohly být v pořádku vráceny svému majiteli. Orientační test na drogy u šestačtyřicetiletého zlodějíčka prokázal přítomnost omamných a psychotropních látek. Pozitivně vyšla také zkouška na přítomnost alkoholu. K tomuto vyhodnocení výtečník pouze doplnil, že vypil pár piv a před pár dny si dal i „perník“.
Vzhledem k tomu, že zloděj z kempu byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost již odsouzen a nebylo pochyb, že tento čin opravdu znovu spáchal, zahájili jsme s ním takzvané super zkrácené přípravné řízení, díky čemuž byl již ve čtvrtek postaven před Okresní soud v České Lípě.
Právě z důvodu nešťastného počínání rekreantů, kteří opouštějí svůj nezabezpečený majetek a dávají tím příležitost zlodějům, pořádají preventisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje různé preventivní akce, kde rozdávají cenné rady a informace, jak se mají občané správně chovat v kempech a u vody. Rozdávají také informativní letáčky, a další předměty, díky kterým se mohou rekreanti seznámit s tím, jak si chránit nejen svůj majetek, ale i zdraví.
Za letošní letní sezónu naši preventisté uspořádali již 6 preventivních akcí v kempech a v obdobných akcích pokračují i nadále. Můžete se s nimi setkat také na cyklostezkách, kde seznamují veřejnost s bezpečností při silničním provozu, ale také na dětských táborech či u vodních ploch. Protože prevence se vyplácí! A pamatujte, ani stan není trezor!
31. července 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje