Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté v Děčíně zabránili tragédii na Pastýřské stěně
Díky rychlé reakci a citlivému vyjednávání se podařilo zachránit muže v těžké životní situaci.
Úterní večer v Děčíně přinesl chvíle velkého napětí. Muž, který se ocitl v hluboké osobní krizi, stál na okraji Pastýřské stěny s úmyslem ukončit svůj život. Díky klidnému vystupování, empatii a profesionalitě policistů se podařilo zabránit tragédii a muži zajistit potřebnou pomoc.
V úterý 13. ledna 2026, v době kolem 19:30 hodin přijali policisté oznámení od ženy, která měla vážnou obavu o zdraví a život svého bývalého partnera. Ten jí zasílal zprávy naznačující, že si chce ublížit, a následně s ní přestal komunikovat. Z dostupných informací vyplynulo, že by se mohl nacházet v prostoru Pastýřské stěny v Děčíně.
Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky. Po příjezdu policisté spatřili muže stojícího za ochranným zábradlím na okraji skalního srázu. Nakláněl se směrem do prázdna a působil velmi nejistě. Zpočátku odmítal slovní komunikaci a na policisty reagoval pouze gesty.
Policisté zachovali klid a trpělivost a postupně se jim podařilo navázat kontakt. V bezpečné vzdálenosti s mužem hovořili o jeho potížích a snažili se mu dodat pocit bezpečí. Muž jim sdělil, že prožívá velkou osobní krizi.
Díky empatickému přístupu a citlivému vyjednávání se policistům podařilo muže přesvědčit, aby od svého jednání upustil. Následně se dobrovolně přemístil zpět do bezpečného prostoru, kde už byl pod kontrolou policistů.
Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla do nemocnice, kde mu byla zajištěna další odborná péče a potřebná psychická podpora.
Tento zásah je připomínkou toho, že i v těžkých životních okamžicích existuje pomoc a že včasná reakce okolí může sehrát klíčovou roli. Díky lidskému přístupu, empatii a profesionalitě policistů se podařilo zabránit tragickému konci a zachránit lidský život.
Pomoc je vždy na dosah
Připomínáme, že v krizových životních situacích není ostudou vyhledat pomoc. Pokud se někdo cítí v psychické tísni nebo má myšlenky na sebepoškození, může se obrátit na:
- Linku první psychické pomoci 116 123 (nonstop, zdarma),
- Linku bezpečí 116 111 (děti a mladiství),
- v případě ohrožení života na tísňovou linku 158.
Včasná pomoc může zachránit život.
Děčín 15. ledna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje