Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté v civilu zasahovali proti zlodějce
Ve snaze uniknout útočila fyzicky i slovně, padaly i výhružky zabitím.
Až čtyřletý trest hrozí 26leté ženě z Chomutova, která svůj lup odcizený v obchodě hájila i za cenu útoku na policisty. Vše se odehrálo minulou středu odpoledne.
Mladá žena navštívila jednu z prodejen v Obchodní zóně Otvice. Když chodila mezi regály, vzala si dvě velké svíčky, a aniž by za ně šla zaplatit, nasměřovala si to rovnou ven. Jejího počínání si však všiml policista, který byl se svou přítelkyní, rovněž policistkou, v době jejich volna ve stejném obchodě. Tito mladí policisté z chomutovského oddělení hlídkové služby ihned vyšli ven za podezřelou z krádeže a jako policisté ji opakovaně vyzývali, aby se zastavila, a to přímo slovy: „Policie, stůj, zastav se“. Ona však nereagovala a začala utíkat. Oba policisté se na ženou rozeběhli a za okamžik ji dohnali a chytili za ruce. Na to jim dotyčná začala vulgárně nadávat a náhle policistu udeřila svou hlavou do obličeje a hodila po něm jednu z odcizených svíček, čemuž se stačil vyhnout. Rozlícená žena však měla ve svém agresivním chování pokračovat tím, že policistku chytila za vlasy, stáhla ji škubnutím hlavou směrem dolů a současně ji několikrát udeřila kolenem do hlavy.
Následně se trochu uklidnila a nechala se policisty odvést zpět k prodejně. Přestože se jí policisté prokázali kromě ústního prohlášení také služebním průkazem Policie ČR a vyzývali ji, aby se zklidnila a počkala na příjezd přivolané policejní hlídky, ona pokračovala ve slovním napadání vulgárními výrazy. K tomu měla přidat také výhružky, že si dotyčné najde, že je „vyřeší“ a zabije.
Po chvíli podezřelou zadržela policejní hlídka a převezla ji na oddělení. Vyšetřovatelka poté zadrženou ženu obvinila ze spáchání několika trestných činů, a to násilí proti úřední osobě, výtržnictví, vydírání a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Za spáchání trestných činů výtržnictví i násilí proti úřední osobě přitom byla obviněná odsouzena i v minulosti.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
8. prosince 2025