Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté v akci i ve svém volnu

KRAJ – Všímaví policisté ve svém volnu, kamarád ochotný pomoci, spolupráce s policisty ve službě…..a výsledek? Řidič se zákazem řízení, který ujížděl před policejní hlídkou tak dlouho, až sám havaroval.

Policisté podpraporčík Michal Návesník z Oddělení hlídkové služby v České Lípě a podpraporčík Kryštof Jiránek z Pohotovostního a eskortního oddělení v Liberci společně se svým kamarádem, který řídil, jeli vozidle ve svém volnu v sobotu 22. března odpoledne krátce před druhou hodinou poblíž obchodního centra Nisa v Liberci. Policisté se všimli vozidla Škoda Octavia bílé barvy, o němž dle své místní a osobní znalosti věděli, že by ho mohl řídit muž s vysloveným zákazem řízení. Požádali proto kamaráda, aby s nimi za uvedeném vozem vyjel po silnici I/35 ve směru z Liberce do Turnova a držel se za ním. Vzápětí policisté zareagovali na hlídku dopravních policistů z oddělení silničního dohledu, kteří jeli proti nim v protisměru a požádali je o kontrolu posádky sledovaného vozidla. To už ale řidič Škody Octavie vyjel z rychlostní silnice na sjezdu do Hodkovic nad Mohelkou a pokračoval do Frýdštejna, kde u jednoho z domu zastavil.

Této situace využili policisté v civilním vozidle a jejich kamarád zastavil na silnici před ním tak, aby jeho další jízdě částečně zabránil. Policisté z vozu vystoupili a prokázali řidiči svoji příslušnost k policii. V té době již na místo události přijeli dopravní policisté, před kterými musel vlivem situace ještě zastavit řidič s vozidlem Renault Scenic. Řidič s octavií ovšem výzvy policistů Jiránka a Návesníka nerespektoval a rozhodl se z místa ujet. Nejprve při couvání z místa parkování narazil do za ním stojícího renaultu a poté prudkým rozjetím dopředu tyto dva policisty ohrozil. Ti naštěstí v rychlé reakci stačili před rozjetým vozidlem, aby zabránili střetu, uhnout.

V tomto okamžiku se za řidičem s octavií rozjíždí hlídka dopravní policistů a následuje několikakilometrové pronásledování obcemi i po úzkých místních silnicích, po kterých se v té době pohybovali nejen chodci, ale také i cyklisté. Ty všechny ujíždějící řidič ve vysoké rychlosti, která mnohdy přesáhla i 100 km/h, ohrožoval. Bylo jen velké štěstí, že se nikomu nic nestalo a nedošlo k žádnému střetu s těmito osobami, které rozhodně v té době a v těchto místech něco takového neočekávali. Jednalo se turisty i místní obyvatelé.

Po několika kilometrech zběsilé jízdy ujíždějící řidič na úzké silnici u penzionu Bartošova pec havaroval. S vozidlem, ve kterém s ním po celou dobu jela i spolujezdkyně, skončil v místním potoce na střeše. Oba měli velké štěstí. Do nemocnice je sice zdravotníci převezli, ale oba utrpěli pouze povrchová zranění a byli ošetřeni ambulantně.

Provedenou kontrolou policisté zjistili, že se skutečně jedná o 33letého muže, který má v současné době vysloveny dva zákazy řízení a zadrželi ho. U zadrženého muže provedli dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Provedení orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek však již odmítl a stejně tak i lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.

Komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou následně zahájil jeho trestní stíhání jako obviněného ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za jejichž spáchání mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na šest let. Po provedených úkonech byl obviněný propuštěn na svobodu.

Na závěr musíme ocenit iniciativu podpraporčíků Kryštofa Jiránka a Michala Návesníka, kteří ve svém volnu neváhali a zakročili proti pachateli trestné činnosti. Obviněný muž byl skutečně ten, o kterém se policisté v prvopočátku domnívali, že se jedná o osobu se zákazem řízení za volantem bílé octavie. Navíc podpraporčík Kryštof Jiránek se takto nezachoval poprvé. Na svém kontě policisty, který navíc svoje povolání zcela určitě bere jako poslání, má již několik podobných zákroků, a to i v době svého volna. Články, ve kterých hraje hlavní role, vám přikládáme do souvislostí této tiskové zprávy.





31. 3. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje





