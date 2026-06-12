Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté uctili památku poručíka Jiřího Hrubého
Ve čtvrtek 11. června 2026 si plzeňští policisté spolu s vedením Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje připomněli památku svého kolegy Jiřího Hrubého, který před 28 lety při výkonu služby obětoval to nejcennější – svůj život.
Na místě tragické události policisté vybudovali památník, u kterého se každoročně scházejí, aby vzdali hold svému kolegovi a připomněli si jeho odvahu, profesionalitu a oběť.
V místě, kde mladý policista při služebním zákroku dne 13. června 1998 zahynul, se uskutečnil pietní akt. Zúčastnili se jej nejen policisté, ale také rodinní příslušníci Jiřího Hrubého, místostarosta druhého městského obvodu Roman Andrlík a starostka obce Letkov Jana Jamrichová.
Přítomní společně uctili památku policisty, který neváhal nasadit svůj život při ochraně bezpečnosti občanů a zájmů České republiky. Vzpomněli také na každodenní práci policistů, hasičů a záchranářů, kteří při výkonu svého povolání často riskují vlastní zdraví i životy.
Osudného dne vyjížděl tehdejší nadstrážmistr Jiří Hrubý se svým kolegou řešit incident na Slovanské aleji v Plzni. Dva z mužů se následně pokusili policistům ujet a nereagovali na výzvy k zastavení. Pronásledované vozidlo zastavilo až u lesa nedaleko Letkova, kde pachatelé začali po policistech bez varování střílet. Jedna z vystřelených střel zasáhla Jiřího Hrubého, který utrpěným zraněním na místě podlehl.
Za svou statečnost a obětavost byl Jiří Hrubý ministrem vnitra in memoriam povýšen do hodnosti poručíka.
K uctění jeho památky se uskutečnil také tradiční Memoriál poručíka Jiřího Hrubého, který každoročně připomíná tragické události z června roku 1998. Letošní ročník se konal na fotbalovém hřišti SK Smíchov v plzeňské Šeříkové ulici za účasti devíti družstev. Vítězem turnaje se stali příslušníci Vězeňské služby České republiky, druhé místo obsadili policisté ze speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a třetí příčku vybojovali strážníci Městské policie Plzeň.
Památka poručíka Jiřího Hrubého zůstává trvalou součástí historie plzeňské policie a připomínkou toho, jak vysokou cenu může mít služba veřejnosti.
Čest jeho památce.
por. Michaela Raindlová
12. června 2026