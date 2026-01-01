Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté trénovali záchranu na vodě
V Pavlově si vyzkoušeli i záchranu tonoucího. [VIDEO]
Víte, že při záchraně člověka na vodě rozhodují často vteřiny a správně zvolený postup? Právě proto policisté pravidelně absolvují odborný výcvik, který je připravuje na mimořádné události na vodních plochách.
Policisté z obvodního oddělení Mikulov se tentokrát zúčastnili školení u Yacht Clubu v Pavlově, kde si pod vedením instruktorů Vodní záchranné služby rozšířili své znalosti i praktické dovednosti při záchraně osob z vody.
Výcvik byl rozdělen do teoretické a praktické části. V učebně se policisté seznámili se zásadami bezpečného postupu při záchraně tonoucích osob, manipulací s plavidly i specifiky zásahů na vodních nádržích. Následně své znalosti prověřili přímo na vodní hladině.
V rámci praktického nácviku si vyzkoušeli záchranu tonoucí osoby z lodě, správnou manipulaci s plavidlem během záchranné akce i vlečení člunu, který se vlivem větru nebo proudu samovolně vzdálil od břehu. Součástí výcviku byly také další modelové situace, se kterými se mohou policisté při výkonu služby setkat.
Spolupráce s Vodní záchrannou službou umožňuje policistům pravidelně zdokonalovat dovednosti, které mohou být při skutečných zásazích klíčové. Kvalitní příprava a pravidelný výcvik jsou totiž základem rychlé, bezpečné a profesionální pomoci lidem v nouzi.
por. Zdeňka Procházková, policejní preventiska, 24. července 2026