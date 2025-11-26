Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté stále neznají totožnost muže a ženy
Pokud dvojici poznáváte, kontaktujte policisty.
Českobudějovičtí policisté stále neznají totožnost muže a ženy, se kterými by potřebovali mluvit v souvislosti s šetřením případu krádeže, ke které došlo dne 12. října v době okolo 17:15 hodiny před prodejnou obchodního domu Billa v ulici B. Böhma v Českých Budějovicích. Dle zjištěných informací si neznámý pachatel ponechal černou peněženku, tzv. kasírtašku, kterou zde ztratil muž, jenž událost posléze policistům oznámil. V peněžence byly kromě finanční hotovosti přes deset tisíc korun také osobní doklady a platební karta.
Policistům se podařilo získat fotografie muže a ženy, kteří by jim mohli poskytnout důležité informace. Proto se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc s jejich ztotožněním. Pokud dvojici např. podle oblečení poznáváte, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 226 700 nebo volejte přímo na linku 158. Přihlásit se mohou samozřejmě i sami dotyční, po kterých pátráme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. listopadu 2025