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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté splnili nemocnému Šimonovi jeho sen

K 18tým narozeninám ho přijeli navštívit. 

Šimon se narodil před 18lety. Už první lékařská vyšetření v jeho životě ukázala, že něco není v pořádku. Byl mu diagnostikován jako jedinému v České republice Leighův syndrom, vzácné onemocnění nervové soustavy. Dávali mu 2 roky života. Díky péči své rodiny a nezlomné vůli žít, oslavil v těchto dnech své 18té narozeniny. A protože je velkým fandou policie a policejních seriálů, oslovila nás jeho maminka s velkým přáním. Chtěla svému synovi jako dárek zprostředkovat setkání se skutečnými policisty. Přijely 2 policistky, které mu předaly drobné policejní dárky a ukázaly mu policejní auto, do kterého se Šimon i posadil, což byl pro něj nezapomenutelný zážitek. 🙂 Setkání se neslo v přátelském duchu a jiskřičky v očích Šimona svědčily o dobře vybraném dárku. 🙂

17. července 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

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