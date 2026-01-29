Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Policisté si na něj počkali
Muže, který chodil s páčidlem do výdejního boxu jako do supermarketu, policisté zadrželi přímo při činu.
Policisté z místního oddělení Lhotka v pátek 16. ledna v nočních hodinách zadrželi jednačtyřicetiletého muže, který se v rozmezí od 6. ledna do 16. ledna prakticky každý druhý den vloupával do výdejních boxů v ulici Tajovského v Praze 4 a dvakrát se zastavil i v ulici Štúrova. Vzhledem k tomu, že se vloupání v jednom místě neustále opakovalo, policisté připravili speciální akci a na muže si na místě v připraveném úkrytu počkali. Ten stejně jako v předchozích případech přišel k boxům, kde postupně páčidlem pootevřel schránku a nahlédl do ní. V případě, že zjistil, že se v nich nachází nějaký balíček, box násilím otevřel. Z kamerových záznamů, které ho zachytili již v předchozích případech je vidět, že si nejdříve otevřel několik schránek, nachystal si balíčky a posléze vždy s několika z nich odešel. Svým jednáním způsobil celkově škodu na poškození boxů a krádeží zboží, která se blíží ke sto tisícům korun. Z boxů odcizil různé zboží například elektroniku, , kuchyňské potřeby, dětské pleny, vlhčené ubrousky, sadu činek o hmotnosti 9 kg, oblečení a další věci. Policisté muže na místě zadrželi a převezli na policejní služebnu, kde se ke svému jednání doznal a odůvodnil jej tím, že přišel o práci a potřeboval zajistit svoji rodinu.
Policisté muže zadrželi pro podezření z trestného činu krádež a poškození cizí věci, kdy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let.
mjr. Eva Kropáčová
29.1.2026