Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policisté šetří vloupání v Louňovicích
Policisté žádají muže na fotografii, aby se policistům přihlásil.
Policisté z obvodního oddělení Vlašim se od 8. července zabývají případem vloupání do skladu s nářadím v obci Louňovice.
Zatím neznámý pachatel se násilím vloupal do skladu nářadí v areálu fotbalového hřiště v obci Louňovice a způsobil škodu ve výši přes 10 tisíc korun na poškození. Uvnitř pak nic neodcizil.
V prostorách hřiště se pohyboval neznámý muž a policisté z Vlašimi by jej proto potřebovali vyslechnout. Žádáme muže v cyklistické přilbě na fotografii, aby se přihlásil vlašimským policistům na tel. číslo 974 871 750. Stejně tak žádáme svědky, kteří by muže na fotografii poznali, aby taktéž kontaktovali policisty na uvedené číslo.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
17. července 2026