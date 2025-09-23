Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté se zapojili do turisticko-branného kurzu TRIVIS Vodňany
Tradiční akce hned na začátku školního roku
Začátkem září se po dvouleté pauze uskutečnil tradiční turisticko-branný kurz střední školy TRIVIS Vodňany, který proběhl v rekreačním středisku Kadov - Vrbno u Blatné na Strakonicku. Akce je určena studentům prvních ročníků a koná se hned v úvodu nového školního roku.
Do programu se tradičně zapojili i policisté z územních odborů Strakonice a Písek. Dopravní policisté studentům představili techniku a vybavení, které používají při každodenní práci, seznámili je s problematikou dopravní nehodovosti a připomněli základní dopravní pravidla. Policisté z obvodního oddělení Blatná studentům přiblížili činnost na obvodním oddělení a výstroj prvosledových hlídek.
Součástí kurzu byla i přednáška policejní preventistky, která se zaměřila na podmínky přijetí k Policii ČR. To ocenili zejména ti studenti, kteří již uvažují o budoucí kariéře v bezpečnostních sborech.
Zátěžový kurz se tak opět stal cennou kombinací sportu, spolupráce, poznávání a přímého kontaktu s praxí policistů i hasičů.
por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz
23. září 2025