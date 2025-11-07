Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté se zaměřili na nejrizikovější chování řidičů
Policisté v rámci krajských speciálních kontrol odhalili celkem 47 přestupků v dopravě.
Dne 5. listopadu 2025 se policisté z Oddělení silničního dohledu, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, zapojili do první z mnoha plánovaných speciálních kontrol zaměřených na nejčastější a nejrizikovější příčiny dopravních nehod, jako je například překročení nejvyšší povolené rychlosti, držení hovorového zařízení za jízdy, nepoužívání bezpečnostních pásů či jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
Policisté během opatření v ranních i odpoledních hodinách zastavili a zkontrolovali celkem 53 vozidel a odhalili 47 přestupků v dopravě. Provinilci ve většině případech souhlasili s vyřízením přestupku v příkazním řízení a byla od nich vybrána pokuta, která v celkovém součtu dosahovala částky 121.800 Kč. Jednání tří řidičů bylo oznámeno k dalšímu projednání příslušnému správnímu úřadu.
Mezi nejčastější porušení pravidel silničního provozu patřilo překročení nejvyšší povolené rychlosti, a to ve 41 případech. Absolutním rekordmanem, dopravně bezpečnostní akce, byl řidič osobního motorového vozidla tovární značky Porsche Taycan GTS, kterému byla naměřena rychlost 155 km/h v místě mimo obec, kde je nejvyšší povolená rychlost jízdy 90 km/h. Policisté u tohoto závodníka využili svého oprávnění a na místě mu zadrželi jeho řidičský průkaz. Milým překvapením akce byl fakt, že žádný z kontrolovaných řidičů nebyl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Další speciální kontroly odbobného charakteru se budou realizovat i v následujícím období, a to vzhledem k nepříznivému vývoji dopravní nehodovosti.
por. Bc. Dana Burešová, DiS.
7. listopadu 2025