Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Policisté se zaměřili na kontroly honů
Loni jsme v rámci kontrol nezjistili u žádného myslivce přítomnost alkoholu v dechu.
Každoročně v podzimních měsících provádějí policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie kraje Vysočina kontroly na mysliveckých honech.
Dnes ráno po osmé hodině dva policisté z jihlavského pracoviště odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál vyjeli zkontrolovat účastníky honů do obce Záborná a Měšín na Jihlavsku. V Záborné policisté zkontrolovali 17 střelců. Kontroly se obešly bez zjištění jakéhokoliv porušení. V obci Měšín krátce před půl devátou ráno k slavnostnímu nástupu před honem nastoupilo 26 střelců a 17 honců. Ani při této kontrole jsme nezjistili žádná pochybení. Všichni myslivci se také podrobili orientační dechové zkoušce a ve všech případech byl výsledek dechové zkoušky negativní.
Kontrolu mysliveckých honů budou policisté stejně jako v předchozích letech provádět až do konce letošního roku. V průběhu letošních podzimních kontrol jsme zatím (do 1. listopadu 2025) v našem kraji provedli kontrolu na šesti honech. Zkontrolovali jsme 104 střelců a stejný počet zbraní. Při kontrolách se policisté zaměřují především na kontrolu dokladů, a to zbrojních průkazů a průkazů zbraní. Pokud se honu účastní cizinec, musí předložit Evropský zbrojní pas. Důležitou součástí je fyzická kontrola zbraní, u kterých ověřují zejména výrobní číslo, a také zda je předložená zbraň opatřena platnými zkušebními značkami. Policisty zajímá i celkový technický stav střelné zbraně – zde není mechanicky nebo jinak poškozená. Na místě policisté provádějí orientační dechové zkoušky s cílem prověřit, zda nejsou myslivci před honem nebo v jeho průběhu pod vlivem alkoholu. V letošním roce jsme zatím nezjistili žádný přestupek.
Loni jsme zkontrolovali v našem kraji cekem 59 honů, 1 455 myslivců a 1 454 zbraní. Loni jsme žádná porušení nezjistili. Naposledy jsme v rámci kontrol zjistili porušení v roce 2023 - při jedné z kontrol honů jsme zjistili u jednoho účastníka honu přestupek – muž při kontrole nepředložil průkaz zbraně. Dopustil se tak přestupku na úseku střelných zbraní a střeliva. Za tato porušení mu policisté uložili na místě pokutu v příkazním řízení.
„Velkou pozornost věnujeme kontrole technického stavu zbraní a jejich označení příslušnými zkušebními značkami, zejména pak při používání střeliva povoleného pro lov v blízkosti mokřadů. U všech osob, které při honu manipulují se zbraní, mohou policisté provádět orientační dechovou zkoušku, a to nejen na začátku honu, ale také v jeho průběhu nebo těsně po jeho skončení,“ uvedla podrobnosti k průběhu kontrol kpt. Mgr. Michaela Zejdová, vrchní komisařka odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
V případě, že by policisté v rámci kontroly u myslivce při konání honu zjistili požití alkoholu, nesměl by dále pokračovat a na místě bychom zadrželi jeho zbraň. Podle množství zjištěného alkoholu by v případě, že by se jednalo o přestupek, uložili pokutu v příkazním řízení nebo zjištěné protiprávní jednání oznámili k projednání správnímu orgánu. Pokud policisté při honu zjistí u některé osoby porušení zákona, mohou na místě uložit blokovou pokutu až do výše pěti tisíc korun. Když je protiprávní jednání závažnějšího charakteru, policisté ho oznamují k projednání správnímu orgánu. Tam hrozí ve správním řízení pokuta až 50 000 korun. V případě, že se držitel zbraně dopustí v době tří let dvou v zákoně vyjmenovaných přestupků, hrozí mu odnětí zbrojního průkazu, neboť přestane splňovat podmínku spolehlivosti podle zákona o zbraních. V případě, že by naměřená hodnota byla vyšší než jedno promile, jednalo by se o trestněprávní jednání – podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Velice důležité je pro účastníky honu, aby dodržovali všechna bezpečnostní pravidla, aby nedošlo při honu ke zranění. Důležitou roli hrají také reflexní prvky oblečení s těmito prvky, které zvyšují viditelnost, a to zejména při zhoršených klimatických podmínkách, zejména při mlze a snížení viditelnosti.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
1. listopad 2025