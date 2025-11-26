Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté se zaměřili na bezpečnost napříč generacemi
Preventisté vyrazili mezi děti, studenty i seniory, cílem bylo upozornit na bezpečí a předcházení rizikům.
Policejní preventisté v uplynulých dnech odstartovali sérii aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti napříč věkovými skupinami. První zastávkou byly základní školy, kde se věnovali dvěma zásadním tématům — kontaktu s cizí osobou a bezpečnému chování na sociálních sítích.
Dětem vysvětlili, jak rozpoznat rizikové situace, jak reagovat při oslovení neznámým člověkem, a také jaká nebezpečí může přinášet online prostředí. Formou povídání, praktických příkladů i diskuse jsme žákům přiblížili zásady bezpečného chování v jejich běžném životě.
Prevence se zaměřila i na středoškoláky na internátu. Tématem byly návykové látky a trestní odpovědnost mladistvých. Se studenty policisté otevřeně hovořili o rizicích užívání alkoholu a drog, jejich dopadu na zdraví i budoucnost, ale také o tom, jaké mohou být právní následky jejich držení či distribuce. Diskuse byla živá a žáci ocenili příklady z praxe, které jim přiblížily realitu, se kterou se mohou setkat.
V preventivních besedách dále pokračovali také mezi seniory, kteří patří k nejohroženějším skupinám, zejména pokud jde o podvodné jednání. S těmito hovořili o současných trendech podvodů, které se šíří jak osobně, tak telefonicky či přes internet.
Preventisté například upozorňovali na falešné příbuzné a podvodné investiční nabídky a vysvětlili, jak podvodníci manipulují a jak se účinně bránit. Senioři ocenili především praktické rady a konkrétní doporučení pro běžný život.
Společně s kolegy z BESIPu byli preventisté k vidění také v ulicích. V ranních i odpoledních hodinách se zaměřili na chodce a apelovali na jejich viditelnost v silničním provozu.
Připomínali jim, že reflexní prvky mohou výrazně zvýšit jejich bezpečí, zejména v období se zhoršenou viditelností. Ti, kteří reflexní prvky neměli, obdrželi reflexní pásky, aby byli na komunikacích lépe vidět.
Během uplynulých 14 dní bylo po celém Libereckém kraji osloveno na 1.200 osob z řad veřejnosti.
por. Zuzana Gelič, DiS.
26. listopadu 2025