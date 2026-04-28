Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté se v rámci Krajské speciální kontroly zaměřili na nákladní dopravu na Turnovsku
Při dopravní akci bylo odhaleno pět přetížených nákladních vozidel
Dne 23. dubna se uskutečnila na teritoriu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje speciální kontrola zaměřená na kontrolu nákladní dopravy.
Akce probíhala na stanovišti u Maškovy zahrady v Turnově. Několik posádek služebních vozidel odklánělo nákladní vozidla ze silnic na kontrolní stanoviště, kde policisté prováděli kontroly sociálních předpisů, technického stavu vozidel, zajištění nákladu a nízkorychlostní kontrolní vážení hmotnostních limitů.
V rámci akce policisté zkontrolovali 13 vozidel. U dvou vozidel byla zjištěna závada v dobách řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách. Policisté jeden přestupek projednali s řidičem na místě příkazem ve výši 2 000 Kč a 2 přestupky oznámili do správního řízení k dalšímu projednání.
Alarmující je fakt, že ze sedmi vozidel, u kterých bylo provedeno nízkorychlostní kontrolní vážení, bylo zjištěno v pěti případech překročení hmotnostních limitů. Policisté za tyto přestupky udělili řidičům pokuty v celkové výši 20 500 Kč a pět dopravců bylo oznámeno do správního řízení. Z důvodu závažného přetížení zakázali policisté u 4 vozidel další jízdu.
Cílem akce bylo zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu v nákladní dopravě.
28.4.2026
nprap. Martina Frýdová
preventistka KŘP Libereckého kraje