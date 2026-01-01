Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Policisté se podíleli na záchraně muže, který se zranil během kácení stromu
Policisté ze speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje poskytli první pomoc dřevorubci, který se v obci Bílá zranil při těžbě dřeva.
Policisté byli opět ve správnou dobu na správném místě. Štěstí v neštěstí měl šestačtyřicetiletý muž, který dne 8. července 2026 v odpoledních hodinách při těžbě dřeva v obci Bílá v okrese Frýdek-Místek utrpěl úraz. K jeho velkému štěstí zůstal i po události při vědomí a byl si schopen sám přivolat pomoc. O situaci informoval známého, který nasedl do svého automobilu a ihned vyrazil za ním.
Během cesty za zraněným mužem potkal hlídku příslušníků speciální pořádkové jednotky, kteří v blízkosti události prováděli výkon služby. Policisty informoval o závažné situaci, ti na nic nečekali a s využitím výstražného světelného zařízení se společně vydali na místo.
Po příjezdu policisté zjistili že se zraněný muž nachází v lese, ve vzdálenosti asi 200 metrů od asfaltové cesty. Ten byl při vědomí, stěžoval si na bolest páteře, hlavy a pocit chladu. Na místo rovněž dorazili horští záchranáři. V té době již byla ve vzduchu letecká záchranná služba. Společně zkontrolovali jeho zdravotní stav a ověřili, zda nekrvácí. Pomocí izotermické fólie mu zajistili tepelný komfort a provedli jeho imobilizaci. Do transportu průběžně kontrolovali mužovy životní funkce.
Zraněný dřevorubec byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava. Okolnosti úrazu jsou předmětem dalšího šetření.
npor. Bc. Petr Linzer
oddělení tisku