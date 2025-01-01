Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policisté se na Karlovarsku zaměřili na rychlost
Povolenou rychlost překročilo 43 řidičů.
Ve čtvrtek 11. prosince letošního roku proběhla na silnicích na Karlovarsku tzv. dopravně bezpečnostní akce, která byla opět zaměřena na jednu z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod, tedy překročení povolené rychlosti.
Během této šestihodinové akce policisté odhalili 49 přestupků. Z toho bylo 43 případů překročení povolení rychlosti. Mezi další přestupky patřilo nepoužití bezpečnostních pásů nebo zádržných systémů či držení hovorového zařízení za jízdy.
Kromě toho se policisté zaměřili i na kontrolu zákazu jízdy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a dodržování dalších povinností v silničním provozu, včetně pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a vzhledem k migrační krizi i na důkladnou kontrolu zavazadlových a nákladních prostor vozidel a prověrku přepravovaných osob.
V podobných akcích budeme pokračovat i nadále, a proto řidiči, dejte nohu z plynu. Nemusí to totiž skončit jen pokutou nebo ztrátou řidičského průkazu, ale i ztrátou toho nejcennějšího co máme, našeho života!
Řidiči, buďte na svých cestách ohleduplní, pozorní a respektujte všechny účastníky silničního provozu.
Přejeme všem mnoho šťastných kilometrů, ať vždy bezpečně dojedete do svého cíle a společně se svými blízkými si užijete blížící se vánoční svátky.
nprap. Jakub Kopřiva
18. 12 2025