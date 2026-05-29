Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policisté se na Chebsku zaměřili na rychlost
Během několika hodin odhalili 71 přestupků.
V pondělí 25. května letošního roku proběhla na silnicích na Chebsku tzv. dopravně bezpečnostní akce, která byla opět zaměřena na jednu z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod, tedy překročení povolené rychlosti.
Během této několikahodinové akce policisté odhalili 71 přestupků. Z toho bylo 32 případů překročení povolení rychlosti. Mezi další přestupky patřil nevyhovující technický stav vozidla (23), nepoužití bezpečnostních pásů nebo zádržných systémů (6) či držení hovorového zařízení za jízdy (3).
Kromě toho se policisté zaměřili i na kontrolu zákazu jízdy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a dodržování dalších povinností v silničním provozu, včetně pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a vzhledem k migrační krizi i na důkladnou kontrolu zavazadlových a nákladních prostor vozidel a prověrku přepravovaných osob.
V podobných akcích budeme pokračovat i nadále, a proto řidiči, dejte nohu z plynu. Nemusí to totiž skončit jen pokutou nebo ztrátou řidičského průkazu, ale i ztrátou toho nejcennějšího co máme, našeho života!
Řidiči, buďte na svých cestách ohleduplní, pozorní a respektujte všechny účastníky silničního provozu.
Přejeme všem mnoho šťastných kilometrů, ať vždy bezpečně dojedete do svého cíle!
nprap. Jakub Kopřiva
29. 5. 2026