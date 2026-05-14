Policisté s příchodem cyklistické sezóny začali s akcemi „Na kole jen s přilbou“
Cyklisté, ale i pěší turisté obdrželi rady od policejních preventistek na cyklostezce v Bedřichově.
S příchodem jarního počasí vyrazili do ulic a přírody nadšenci pro cyklistiku, ale i milovníci koloběžek a in-line bruslení. Právě proto, se ve svátek 8. května na cyklotrasu v Bedřichově, poblíž „Šámalovy chaty“, za prvními zmiňovanými vydaly i policejní preventistky z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Nejen se samotnými cyklisty, ale i s pěšími turisty policistky hovořily o zásadách bezpečné jízdy nejen na jízdních kolech a o povinné výbavě kola, ale i o nulové toleranci alkoholu během jízdy na kole. „S turisty na pěších túrách jsme hovořily o dobré připravenosti, ať už se jednalo o jejich oděv, neboť počasí na horách se může změnit během nepatrné chvilky, ale i o tom, jak důležité je mít uložen telefonní kontakt na kolegy z horské služby a s tím související vždy dobře dobitá baterie mobilního telefonu. U cyklistů jsme kvitovaly užití cyklistických helem, kterou měli dobře nasazenou a upevněnou všichni cyklisté, jak z řad dospělé populace, tak z řad dětí, které to mají zákonem stanovené“, uvedla jedna z policejních preventistek.
Pro každého osloveného sportovce, ale i další osoby, které se u policistek zastavily, byl nachystaný drobný tematický dárek v podobě cyklolékárničky, nealko piva či pracovního listu s povinnou výbavou jízdního kola.
Po celou cyklistickou sezónu se s policejními preventisty budete moci setkat i na dalších cyklostezkách v Libereckém kraji, např: U Nisy v Liberci, na cyklostezce v Chrastavě, na Jablonecké přehradě, na Greenway v Železném Brodě, v Dolánkách, Manušicích a u rekreačního střediska Kristýna v Hrádku nad Nisou.
14.5.2026
por. Zuzana Gelič