Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Policisté řidičům zabavili vozidla
V Olomouckém kraji přišli dva řidiči při jízdě po dálnicích o svá vozidla.
Během dvou dnů policisté dálničního oddělení Kocourovec zabavili dvě vozidla řidičům, kteří nedbali rozhodnutí soudů týkajících se zákazu řízení motorových vozidel.
Nejprve v úterý 17. března 2026 dopoledne příslušníci Celního úřadu v Ostravě se rozhodli zkontrolovat vozidlo Škoda Octavia jedoucí po dálnici D1 ve směru od Přerova na Ostravu. Řidiče svedli mimo dálnici a provedli kontrolu. Při ní zjistili, že 46letý řidič má platný zákaz řízení motorových vozidel a proto přivolali policisty z dálničního oddělení Kocourovec a věc jim předali. Policisté následně zjistili, že muž ze Zlínska má 21 záznamů v trestním rejstříku, z toho většinou pro majetkovou trestnou činnost a opakovaně pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Poslední zákaz řízení mu vyslovil vloni Okresní soud ve Zlíně na tři roky, a to až do dubna 2028. Policisté o zadržení muže informovali Okresní státní zástupkyní v Přerově, která zároveň souhlasila se zajištěním vozidla. Ve čtvrtek 19. března 2026 byl muž Okresním soudem v Přerově za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání odsouzen na půl roku nepodmíněně, včetně propadnutí vozidla. Muž byl po rozhodnutí soudu eskortován do věznice.
Následně ve středu 18. března 2026 policisté oddělení hlídkové služby Prostějov během dvou hodin dvakrát zastavili 49letého řidiče vozidla Volkswagen, který měl od Okresního soudu Vyškov vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do září 2026. Poprvé řidiče zastavili v šestnáct hodin na Vojáčkově náměstí v Prostějově. I tento muž má bohatý trestní rejstřík s 18 zápisy. Převážně majetkového charakteru a opakovaně z důvodu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Prostějovští policisté s mužem z Vyškovska provedli služební úkony, mimo jiné mu zakázali další jízdu a následně jej propustili. Muž ale nedbal zákazu a o dvě hodiny později jej policejní hlídka zastavila, když jel stejným vozidlem po dálnici D46 ve směru od Prostějova na Vyškov. S mužem nyní vedli úkony trestního řízení policisté dálničního oddělení Kocourovec, kteří mu zabavili vozidlo. Okresní státní zástupkyně v Prostějově souhlasila jak se zadržením muže, tak i se zajištěním vozidla. Oba skutky si nakonec převzali prostějovští policisté. Ti muži sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Následně muže po provedených služebních úkonech propustili na svobodu. Nejen o jeho trestu, ale i o zabaveném autě rozhodně soud.
por. Mgr. Libor Hejtman
20. března 2026