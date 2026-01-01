Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté řešili nebezpečnou jízdu na elektrokoloběžkách
Opilý jezdec, drogy i zákaz řízení. Výkonné elektrokoloběžky nesplňovaly zákonné podmínky. [VIDEO]
Policisté na Hodonínsku během posledních čtrnácti dnů řešili dva závažné případy bezohledné jízdy na výkonných elektrokoloběžkách. Oba řidiči porušovali pravidla silničního provozu, ohrožovali ostatní účastníky a navíc usedli za řídítka i přes platný zákaz řízení.
První případ se odehrál o víkendu na cyklostezce Mutěnka v Dubňanech. Policejní hlídka si všimla rychle jedoucí elektrokoloběžky s místem k sezení, jejíž řidič nebezpečně kličkoval mezi cyklisty a následně pokračoval také po chodnících. Policistům se jej podařilo zastavit až po přibližně jednom kilometru. Dechová zkouška u muže prokázala 1,5 promile alkoholu.
Další kontrolou policisté zjistili, že elektrokoloběžka podléhající schvalovacímu procesu nebyla registrována, neměla registrační značku ani sjednané povinné ručení. Řidič navíc během jízdy neměl na hlavě ochrannou přilbu. Protože se jednalo o stroj schopný dosahovat rychlosti vyšší než 25 km/h, vztahovala se na řidiče také povinnost vlastnit příslušné řidičské oprávnění. Muž však řídil navzdory platnému zákazu řízení, který mu byl v minulosti uložen za jízdu pod vlivem alkoholu, při níž způsobil dopravní nehodu se zraněním.
Podobný případ řešili dubňanští policisté i o několik dnů dříve nedaleko stejné cyklostezky. Zastavili zde dalšího jezdce na elektrokoloběžce s místem k sezení, u kterého orientační test prokázal pozitivní výsledek na přítomnost drog. Také v tomto případě elektrický stroj s konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h nesplňoval zákonem požadované podmínky. Lékařské vyšetření v nemocnici muž bezdůvodně odmítl.
Ani v tomto případě neměl řidič na elektrokoloběžku usednout, protože ji mohl řídit pouze s příslušným řidičským oprávněním, přičemž on sám měl zákaz řízení platný až do roku 2027.
Elektrokoloběžky a zákonné povinnosti
Upozorňujeme, že ne každá elektrokoloběžka spadá do stejného právního režimu. Rozhodující jsou zejména technické parametry vozidla, především jeho konstrukční rychlost a vybavení místem k sezení.
Pokud má elektrokoloběžka místo k sezení, kdy je sedadlo výše než 540 mm nad zemí, podléhá schválení technické způsobilosti, registraci, přidělení registrační značky i povinnému ručení. Pokud navíc dosahuje rychlosti vyšší než 25 km/h, je k jejímu řízení nutné také příslušné řidičské oprávnění, obvykle skupiny AM nebo B.
Povinné ručení je vyžadováno také u některých menších vozidel bez registrační značky. Týká se zejména strojů, které dosahují konstrukční rychlosti vyšší než 25 km/h nebo překračují rychlost 14 km/h a zároveň váží více než 25 kilogramů.
Naopak elektrokoloběžky bez místa k sezení s maximální rychlostí do 25 km/h jsou z pohledu legislativy posuzovány obdobně jako jízdní kola. Vztahují se na ně tedy pravidla platná pro cyklisty, včetně povinné výbavy.
Policie apeluje na zodpovědnost
Připomínáme, že i při jízdě na jakékoliv elektrokoloběžce platí nulová tolerance alkoholu a drog. Za porušení předpisů hrozí vysoké pokuty.
Doporučujeme všem uživatelům elektrokoloběžek, aby si před jejich pořízením ověřili technické parametry konkrétního stroje a zjistili, zda splňuje podmínky pro provoz bez registrace a řidičského oprávnění. Předejdou tak zbytečným komplikacím při silničních kontrolách i možným právním následkům.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 15. května 2026