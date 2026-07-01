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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté provedli preventivní kontrolu vodní nádrže Jesenice

Akce se uskutečnila v rámci opatření Bezpečně u vody. 

O uplynulém víkendu provedli policisté z obvodního oddělení Cheb preventivní bezpečnostní opatření v okolí vodní nádrže Jesenice na Chebsku. Cílem akce bylo dohlédnout na dodržování veřejného pořádku a preventivně působit na návštěvníky této vyhledávané rekreační lokality.

Během preventivní kontroly se policisté zaměřili především na osoby pobývající v kempech, rybáře a další návštěvníky pohybující se v okolí vodní plochy či na vodní ploše. Součástí opatření bylo také ověřování, zda nedochází k neoprávněnému stanování nebo rozdělávání ohňů mimo místa k tomu určená. Policisté rovněž kontrolovali, zda návštěvníci svým jednáním nenarušují veřejný pořádek nebo neporušují platné právní předpisy.

V rámci preventivní činnosti policisté s návštěvníky hovořili o zásadách bezpečného chování při pobytu v přírodě a připomínali jim, že dodržování stanovených pravidel přispívá nejen k ochraně přírody, ale také k bezpečnosti a klidnému průběhu letní rekreace. Preventivní působení je jedním z účinných nástrojů, jak předcházet protiprávnímu jednání ještě předtím, než k němu dojde. Akce se uskutečnila v rámci opatření Bezpečně u vody.

V podobných akcích budou policisté pokračovat během celých letních prázdnin.

nprap. Jakub Kopřiva
1.7.2026

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