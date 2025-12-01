Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policisté pronásledovali stejného řidiče již podruhé
Řidič opětovně neuposlechl výzvy k zastavení a proháněl se i po poli.
Sotva uplynuly dva týdny od prvního pronásledování 32letého řidiče ve Škodě Fabii, který ujížděl policistům 3. listopadu 2025 v Kolíně. Toho zastavili až tzv. PIT manévrem. Tentokrát ale stejný řidič se stejným spolujezdcem sedli do VW Passat.
Tohoto vozidla, které jelo po účelové komunikaci ve směru od Chrášťan na Kolín, si všimli policisté z oddělení hlídkové služby a ti se jej rozhodli zkontrolovat. Hlídka zapnula výstražné světelné a zvukové zařízení s nápisem „STOP“, avšak na to řidič stejně jako předtím nereagoval a začal přidávat na plynu, kdy se místy proháněl rychlostí vyšší než 100 km/hod. Ujížděl nejen po silnicích či po polních cestách, ale dokonce i přímo po poli. Tam ale řidič nezvládl řízení a havaroval do hliněného valu.
Po zastavení vozidla policisté přispěchali k autu, v němž spatřili dva muže, kteří rozhodně nejsou pro ně neznámými osobami. U řidiče si lustrací jen potvrdili, že má platný zákaz řízení a že je to tentýž muž, kterého pronásledovali jejich kolegové nedávno.
Řidič se na výzvu podrobil pouze dechové zkoušce, která vyšla s negativním výsledkem. Testu na drogy a lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu se podrobit odmítl, jelikož policistům přiznal, že den předtím užil pervitin.
Dvaatřicetiletému muži policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí v případě pravomocného odsouzení až dva roky za mřížemi. Mimo to je podezřelý z několika přestupků za to, že neuposlechl výzvy k zastavení a odmítl se podrobit testu na drogy a lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
1. prosince 2025