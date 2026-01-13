Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté přistihli neplatiče s dluhem přesahujícím čtvrt milionu korun
LOUNSKO – Dopravní policisté přistihli řidiče s nedoplatkem v systému CEPAN. Skončil bez registračních značek.
Policisté z lounského dopravního inspektorátu se v uplynulých dnech opět zaměřili na kontroly řidičů a vozidel v rámci CEPAN (centrální evidence přeplatků a nedoplatků). Na Podbořansku během dohledu nad bezpečností silničního provozu přistihli hříšníka, který měl v evidenci rekordní vroubek.
V tomto případě se jednalo o čtyřicetiletého muže cizí státní příslušnosti, který byl zastaven v zapůjčeném vozidle, přičemž dle evidence provozovatel dlužil něco málo přes 357 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že byl řidič na místě vyzván k zaplacení nedoplatku, který i přesto neuhradil, odebrali policisté registrační značky z vozidla a celou situaci zadokumentovali. Odebrané značky z vozidla jsou nyní uskladněny na Dopravním inspektorátu v Lounech a čekají na vyzvednutí právoplatným majitelem společně se zaplacením dluhu. Z toho vyplývá, že i přestože měl řidič vozidlo zapůjčené, tak se nevyhnul řešení nedoplatku odebráním RZ.
Policisté mohou při silniční kontrole po řidiči zastaveného vozidla požadovat uhrazení jeho nedoplatku i nedoplatku provozovatele dopravního prostředku. Pokud by nedoplatek nebyl z nějakého důvodu uhrazen v místě kontroly, jsou policisté oprávněni zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla prostředkem známým jako botička.
13. ledna 2026
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje