Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policisté přispěli k záchraně života 46letého muže
Toho si následně převzali do své péče záchranáři.
V pondělí 20. října, krátce po 6. hodině ranní, byli policisté z Kralup nad Vltavou vysláni na Kladensko k muži, který upadl do bezvědomí. Jako první mu pomoc začala poskytovat jeho manželka, která postupovala dle pokynů operátora tísňové linky, kam celou situaci nahlásila.
Policisté byli na místě během několika minut a společně se strážníkem městské policie si muže převzali do péče a začali mu okamžitě poskytovat první pomoc. Vzhledem k tomu, že muž měl srdeční zástavu započali nepřímou masáž srdce, a takto pokračovali několik minut, a to až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. U muže se následně podařilo obnovit životní funkce. Policisté po celou dobu záchranné službě asistovali, zajistili místo pro přistání vrtulníku a pomohli i s transportem k pacientovi i s jeho převozem zpět do vrtulníku.
Na místě oba kolegy z kralupského obvodního oddělení ocenil za jejich práci zasahující lékař, který konstatoval, že velmi dobře odvedli svou práci a nepochybně přispěli k záchraně 46letého muže.
Šestačtyřicetiletému muži přejeme brzké zotavení a hlavně hodně zdraví.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
21. listopadu 2025