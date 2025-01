Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté přispěli k záchraně tří lidských životů

JABLONECKO – Od začátku roku se policistům na Jablonecku podařilo významně přispět k záchraně tří lidských životů. Nepřímá masáž srdce a použití AED byly neoddělitelnou součástí poskytování prvních pomocí.

V prvních patnácti dnech letošního roku se podařilo policistům na Jablonecku poskytnutím první pomoci významnou měrou přispět k záchraně tří lidských životů – dvou mužů v Jablonci nad Nisou a jedné ženy v Železném Brodě.

K prvním dvěma případům vyjížděli s policisté z jabloneckého oddělení hlídkové služby. Poprvé se tak stalo 3. ledna odpoledne krátce po půl šesté hodině. Policisté pprap. Marek Kyzlink a pprap. Daniel Jiřík vyjížděli na základě přijaté informace od záchranářů k muži s pravděpodobnou zástavou srdce do okrajové části Jablonce nad Nisou. Na místě okamžitě nadpraporčík Jiřík pokračoval v nepřímé masáži srdce, kterou do té doby prováděl jeden z členů rodiny muže ležícího na podlaze v jedné z místnosti v domě. Podpraporčík Kyzlink mezi tím připravil k použití automatický externí defibrilátor (AED), který následně postiženému přiložili na hrudník. Přístroj provedl výboj, který před tím i doporučil. Poté nprap. Jiřík pokračoval v masáži srdce do doby, než jej postupně vystřídali hasiči, kteří na místo události také přijeli. Po příjezdu lékaře a zdravotníků jim policisté předali informace o postiženém a o úkonech, které dosud k záchraně jeho života provedli. Po nabytí vědomí byl muž převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do nemocnice v Liberci.

Ke druhému případu tentokrát do centra Jablonce nad Nisou vyjížděl opět pprap. Marek Kyzlink se svými kolegy pprap. Erikem Pakulou a stržm. Vojtěchem Janatou 9. ledna dopoledne několik minut po deváté hodině. Za postiženým mužem v bezvědomí museli vyběhnout do rekonstruovaného bytu ve třetím patře a okamžitě mu začali poskytovat první pomoc – podpraporčík Kyzlink začal připravovat AED a jeho kolegové zahájili nepřímou masáž srdce, kterou prováděli až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Mezi tím přístroj AED také doporučil výboj, který proběhl ještě před příjezdem zdravotníků. Poté se při nepřímé masáži srdce policisté střídali s hasiči, kteří na místo události také přijeli. Po obnovení základních životních funkcí hasiči i policisté pomohli zdravotníkům s transportem pacienta do sanitního vozu, kterým byl následně převezen také do liberecké nemocnice.

A do třetice všeho dobrého se 15. ledna odpoledne před sedmnáctou hodinou se k nim přidali k se záchranou života policisté v Železném Brodě – nadpraporčík Martin Šefr a praporčík Ladislav Kotrba. Ti vyjeli k jednomu z panelových domu v centru města, ve kterém v bytě ležela na pohovce žena nejevící známky života. Policisté sice sebou neměli automatický externí defibrilátor, ale naštěstí s ním na místo přijeli železnobrodští dobrovolní hasiči. Přístroj ovšem výboj nedoporučil. Policisté společně s hasiči i městským strážníkem okamžitě začali poskytovat první pomoc včetně nepřímé masáže srdce, během které postižené ženě byly z krku do úst vytlačeny rozkousané kousky pomeranče. Po vyndání těchto kousků a další nepřímé masáži srdce se ženě vrátila nejen barva do obličeje, ale také nabyla vědomí. Poté se na místo dostavila posádka zdravotnické záchranné služby, která po stabilizaci životních funkcí ženu odvezla do jablonecké nemocnice.

V uvedených případech je jen velmi stručně popsáno, to co se odehrávalo na samotných místech. Vždyť policisté musí v situacích, kdy jde do slova a do písmene o život, zachovat klid, rozvahu a soustředit se především na záchranu člověka. Zcela určitě nelze tady a teď vyjádřit pocity všech, kteří se na záchraně životů podíleli. Víme od nich „jen“ to, že mít takto zachránit člověka je pocit téměř nepopsatelný, ale o to krásnější a hřejivý až u srdce.

Všem uvedeným policistům za tuto skvělou a profesionální práci již osobně poděkoval také plukovník Pavel Langr ředitel Územního odboru v Jablonci nad Nisou. Byl i rád, že mezi nimi našel nejen zkušené policisty, ale také jednoho, který do služebního poměru k policii nastoupil v prosinci loňského roku a na oddělení hlídkové služby je zařazen teprve od Nového roku – strážmistr Vojtěch Janata, kterého teprve čeká i základní odborná příprava.





30. 1. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

