Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté přijímali oznámení o internetových podvodech v celém Plzeňském kraji
Dosud neznámí pachatelé využili nejčastější druhy podvodů a připravil své oběti i o několik milionů korun.
Policisté napříč celým Plzeňským krajem přijali v uplynulých dnech zvýšený počet oznámení o internetových podvodech. Jedná se o typy jednání, při kterých vylákali neznámí pachatelé z poškozených několik desítek tisíc korun, ale i částku přesahující 2 miliony.
Nejčastějším druhem podvodu je nabídka falešných investic. Jeden z těchto případů se stal v Plzni, kde 47letá žena zareagovala na inzerát umístěný na sociální síti. Ihned se s ní spojila neznámá žena, která jí předala kontakt na údajného finančního poradce. Ten poškozené následně nabídl investice do kryptoměn a přesvědčil ji, aby si do svého mobilního telefonu nainstalovala aplikaci, která je určena pro investování do kryptoměn. Dále si také u jedné z bank založila účet, na který vkládala finanční prostředky určené pro investování a platby s tím spojené a následně z tohoto účtu prováděla vklady na kryptoměnový účet. Zde se jí měly peníze zhodnocovat. Pod legendou investování, uhrazení arbritráže, finanční záruky, daně a pojistky vznikla poškozené ženě škoda ve výši nejméně 2 500 000 korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu, přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Dalším častým jednáním pachatelů je vydávání se za rodinného příslušníka, s čímž se setkala i 72letá žena z Domažlicka. Prostřednictvím jedné ze sociálních sítí ji zkontaktovala neznámá osoba, která se vydávala za jejího syna. Tento neznámý pachatel vylákal z ženy částku téměř 47 tisíc korun, kterou zaslala ze svého bankovního účtu. Při požadavku na zaslání další částky se žena již spojila se svým skutečným synem a zjistila, že se stala obětí podvodu. Celou věc ohlásila policii a policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
Škodu 107 tisíc korun způsobili neznámí pachatelé také 79letému muži z Plzně. Ten zareagoval na jedné ze sociálních sítí na nabídku, která slibovala přivýdělek. Následně muže kontaktovaly neznámé osoby a nabídly mu, že pokud uhradí vstupní investici, bude mu automat na jedné z internetových platforem tyto peníze zhodnocovat. Muž následně zjistil, že z jeho účtu byly provedeny dvě platby v celkové výši 47 tisíc korun. Při dalším kontaktu mu dosud neznámý pachatel sdělil, že jeho výdělky dosáhly hodnoty 2 600 dolarů a poškozený za účelem jejich vybrání vložil na svůj bankovní účet 60 tisíc korun. Tato částka byla následně odčerpána. Z důvodu podezření z podvodu muži banka další platby zablokovala a ten celou záležitost oznámil policii. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Šestačtyřicetiletá žena zareagovala na inzerát na jedné ze sociálních sítí, který sliboval získání peněžních prostředků z předchozích nezdařených investic. Po vyplnění dotazníku kontaktoval ženu neznámý muž a podle jeho instrukcí si do svého mobilního telefonu nainstalovala mobilní aplikaci, která umožňuje hlasové i videohovory a také sdílení obrazovky. Žena se během jednoho z hovorů přihlásila do svého internetového bankovnictví a potvrdila zde dva převody částek v cizí měně. Následně si všimla převodů finančních prostředků, které ovšem sama neprováděla. Ženě tímto jednáním vznikla škoda v celkové výši 144 tisíc korun. Policisté, kterým poškozená celou věc oznámila, zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Stejně jako ve všech ostatních případech i v tomto po pachateli pátrají.
por. Bc. Iva Vršecká
27. října 2025