Policisté přiblížili duchovním otázky kybernetické bezpečnosti
Skutečné případy, postupy pachatelů, chyby obětí, o tom všem je potřeba mluvit.
Ve středu 11. února se v Liberci uskutečnilo vikariátní shromáždění členů Církve československé husitské. Na programu tohoto setkání byla i přednáška věnovaná kybernetické bezpečnosti, kterou vedli policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Pro posluchače si připravili přednášku o nástrahách online světa a způsobech podvodníků, kteří prostřednictvím informačních technologií okrádají své oběti o nemalé peněžní částky a citlivé osobní údaje. Dále jim poradili jak si zabezpečit své počítače, mobilní telefony a chránit své osobní údaje a soukromí online. Policisté si přichystali ukázky skutečných případů, rozebírali postupy pachatelů a zároveň upozorňovali na chyby, kterých se oběti často dopouští.
Část posluchačů tvořili senioři, kteří jsou stále jednou z nejrizikovějších skupin, avšak přibývá i počet případů, kdy oběťmi jsou mladší ročníky. Touha po snadném a rychlém výdělku, zrychlená doba, časté využívání online služeb, strach a stres, to vše napomáhá pachatelům při útocích na své oběti napříč generacemi. I proto je vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti jednou z nejúčinnějších metod, jak předejít obrovským škodám, které se dají jen velmi zřídkakdy napravit.
Věříme, že naši duchovní budou tyto informace šířit dále cestou svých sdělení k širší veřejnosti.
nprap. Libor Barták
13. března 2026