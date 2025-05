Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté při silniční kontrole téměř nevěřili vlastním očím

BŘASY – Za sebou jela dvě vozidla ve viditelně špatném technickém stavu a oba řidiči měli zákaz řízení. Údajně jeli do servisu nechat auta opravit.

V pátek 23. května 2025 v odpoledních hodinách prováděla hlídka radnických policistů dohled nad silničním provozem v obci Břasy. Krátce po sedmnácté hodině upoutala jejich pozornost dvě vozidla jedoucí za sebou, kdy obě byla viditelně ve špatném technickém stavu. Policisté tedy obě vozidla zastavili a řidiče zkontrolovali. U sedmatřicetiletého řidiče vozidla Škoda Octavia z dostupných evidencí zjistili, že byl rozsudkem Okresního soudu - Plzeň město odsouzen kromě jiného k trestu zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 24 měsíců, a to až do ledna 2026. Vozidlo Volkswagen, které jelo za ním, řídila třiadvacetiletá žena. I ta měla vysloven zákaz řízení. Magistrát města Plzně rozhodl o tom, že nesmí řídit 12 měsíců, do června 2025. Vlastníkem obou vozidel byla výše uvedená mladá žena a oba řidiči policistům svorně tvrdili, že o nevyhovujícím technickém stavu vozidel vědí a že je vezou do servisu, kde je chtějí nechat opravit.

V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a nyní na nich dále pracují.



por. Dagmar Mifková

27. května 2025

