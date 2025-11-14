Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté při silniční kontrole našli zajímavý balíček
Obsahem byla látka kokain a zabalený byl do ponožky.
V polovině měsíce srpna letošního roku zastavili českolipští policisté v Doksech krátce před půl pátou hodinou ranní v rámci běžné silniční kontroly osobní vozidlo značky Kia Niro. Řidič byl nejprve vyzván k předložení dokladů předepsaných pro provoz a řízení motorového vozidla. Po ztotožnění řidiče jej policisté dále vyzvali k provedení dechové zkoušky a orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, s čímž muž souhlasil.
Dechová zkouška na přítomnost alkoholu vyšla negativní a čekalo se na výsledek posledního testu. Ten ale vyšel s pozitivním výsledkem na látku kokain. Samotného řidiče to překvapilo a souhlasil s odběrem krve v nemocnici. Vzhledem k této skutečnosti policisté využili svého oprávnění a provedli prohlídku vozidla. Při ohledání interiéru hlídka objevila v přihrádce na brýle ukrytou ponožku, ve které se nacházel igelitový sáček s bílým práškem. Na místo byl přivolán kriminalistický technik, který provedl detekci prášku, který reagoval na přítomnost látky kokain. Obal i s látkou byl položen na váhu, která ukázala 8,53 g.
K vlastnictví tohoto ,,balíčku" včetně detekovaného obsahu se však přiznal splujezdec řidiče. Látka byla následně v rámci dalších úkonů zaslána k odborné analýze, která potvrdila, že se opravdu jedná o zakázanou látku kokain. Osmadvacetiletý spolujezdec si v uplynulých dnech převzal Záznam o sdělení podezření z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu v množství větším než malém, za který mu dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
por. Bc. Klára Jeníčková
14. listopadu 2025