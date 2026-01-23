Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policisté použili k zastavení vozidla PIT manévr
Řidič měl platný zákaz řízení a test na omamné a psychotropní látky odmítl.
Ve čtvrtek 22. ledna letošního roku krátce po čtrnácté hodině si policisté z obvodního oddělení Sokolov – město všimli u obce Březová na Sokolovsku projíždějícího osobního vozidla značky Audi. Následně se rozhodli vozidlo předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat jeho osádku. Řidič na znamení zareagoval tak, že s vozidlem zastavil. Když policisté vystoupili z vozidla a chtěli provést kontrolu, začal jednačtyřicetiletý muž ujíždět. Vysokou rychlostí pokračoval do obce Šabina, kdy nereagoval na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem STOP POLICIE.
Během nebezpečné jízdy projížděl protisměrem, v jedné z obcí jel dokonce rychlostí až 120 km/h a pokračoval směrem do obce Libavské Údolí. Jelikož svou nebezpečnou a bezohlednou jízdou opakovaně ohrožoval bezpečnost ostatních účastníků provozu, rozhodli se policisté využít oprávnění k zastavení vozidla, přičemž vyčkali na vhodný úsek pozemní komunikace a nepřítomnosti dalších účastníků silničního provozu. Následně využili donucovacího prostředku k násilnému zastavení automobilu a pomocí ochranného rámu ujíždějící vozidlo zastavili.
Ani to ale řidiče nezastavilo a vjel na lesní cestu, kde málem havaroval. Poté s vozidlem zastavil a byl na místě zadržen. Ve vozidle s ním cestovala také sedmačtyřicetiletá spolujezdkyně, která byla omezena na osobní svobodě. Při zadržení policisté využili svého oprávnění a použili donucovací prostředek hrozbu namířenou střelnou zbraní.
Dechová zkouška u muže vyšla s negativním výsledkem. Testu na přítomnost omamných a psychotropních látek se odmítl podrobit. Následnou lustrací policisté zjistili, že má vysloven platný zákaz řízení.
Sokolovští policisté jednačtyřicetiletému muži ze Sokolovska sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání mu tak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
nprap. Jan Bílek
23.1.2026