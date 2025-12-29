Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté použili externí defibrilátor
Přístroj doporučil výboj.
V neděli 28. prosince 2025 v poledne se sjely hlídky policistů a zdravotnické záchranné služby do ulice Nádražní ve Volyni. Důvodem bylo oznámení o náhlém kolapsu muže.
Hlídka se v době přijetí oznámení nacházela v blízkosti místa události a na místo dorazila během jedné minuty jako první. Pomoc svému 76letému muži přivolala domů jeho manželka. U bezvládně ležícího muže policisté okamžitě zkontrolovali základní životní funkce, byl bez dechu a bez pulsu.
Policista spolu s kolegyní ihned zahájili resuscitaci, při které použili ruční dýchací vak AmbuVac a následně připojili externí automatizovaný defibrilátor. Přístroj po vyhodnocení stavu pacienta doporučil provedení výbojů. Po druhém výboji začal muž opět dýchat. Poté už hlídka asistovala již přítomným záchranářům.
Pacienta si následně převzala zdravotnická záchranná služba, která jej ve vážném stavu převezla do Nemocnice České Budějovice k dalšímu ošetření.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
29. prosince 2025